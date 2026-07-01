Visite guidée du centre-village, Mairie, Soultzbach-les-Bains

Informations pratiques

Visite guidée du centre-village Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Vous cherchez l’escapade idéale pour lancer votre week-end de célébration du patrimoine ? Ne cherchez plus !

Pour vous permettre de profiter intensément et pleinement de tous les événements de ces Journées du Patrimoine, nous vous donnons rendez-vous dès le matin. De quoi commencer la journée sous les meilleures auspices !

Venez pousser les portes d’un lieu unique. Enserré dans ses remparts historiques, notre centre-village se dévoile à vous à travers une approche totalement inédite.

Votre guide d’un jour : Jérémy !

L’angle de vue : Une immersion croisée, à la fois historique et architecturale. Jérémy décodera pour vous les secrets cachés dans les pierres, les alignements de façades et l’évolution de notre bourg à travers les siècles.

Vous avez déjà visité le village ? C’est parfait ! Cette visite a été spécialement pensée comme une redécouverte. Même les habitués et les locaux se laisseront surprendre par cette nouvelle façon d’appréhender le cœur historique.

Nous vous attendons nombreux et c’est avec un immense plaisir que nous partagerons avec vous la passion de notre patrimoine commun. Venez vibrer au rythme de notre histoire !

En attendant, visitez notre site:

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La légende attribue à Blaeschen, la génisse du jeune Frantz, la découverte de la principale source thermale en 1603. Les seigneurs de Soultzbach développèrent l’activité thermale en faisant construire des bains et en logeant les curistes au château. Elle était appréciée par d’illustres visiteurs : l’archiduc Léopold d’Autriche, le comte Eberhard de Ribeaupierre, l’accusateur public révolutionnaire Euloge Schneider (en 1792) et le célèbre séducteur italien Casanova (en 1782). En 1844, la moitié du village fut détruite par un incendie.

Pendant la Première Guerre mondiale, la commune servit de base arrière pour les troupes allemandes et devint le point de départ d’un téléphérique. À la fin du conflit, la commune compléta le nom du village de Soultzbach en y ajoutant « les-Bains » pour immortaliser son prestigieux passé thermal. Malheureusement, l’exploitation de la source d’eau minérale s’est arrêtée depuis quelques années. Parking gratuit

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©corinne walspurger