Le trésor caché, Église Saint-Jean-Baptiste, Soultzbach-les-Bains

Informations pratiques

Le trésor caché Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Jean-Baptiste Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Connaissez-vous l’histoire tragique du chef-d’œuvre de notre église ?

Un trésor disparu : Au XVIᵉ siècle, un artiste anonyme de génie, surnommé le « Maître de Soultzbach », sculpte un retable exceptionnel dédié à l’archange saint Michel.

Le drame : Vendu en 1898 pour financer les travaux du village, ce chef-d’œuvre est exposé pendant des décennies avant d’être tragiquement détruit dans un incendie en 1947. On le pensait perdu à jamais…

La résurrection : À travers cette exposition exclusive installée au cœur même de l’église, nous vous proposons de remonter le temps. Venez admirer les photos prises lors de l’achat de l’ensemble des œuvres qui composaient ce retable disparu.

Une visite, deux regards

Que vous découvriez notre église pour la première fois ou que vous pensiez en connaître le moindre recoin, laissez-vous guider ! Cette exposition offre une nouvelle façon d’appréhender le patrimoine religieux et artistique du village. C’est l’occasion parfaite pour tous ceux qui ont déjà participé à une visite de revenir poser un œil totalement neuf sur notre histoire.

Visite libre. Des membres de l’association seront cependant présents pour vous accompagner si vous en avez envie entre 14h00 et 17h00.

De même la chapelle au coeur du village restera ouverte aux visites.

Nous vous accueillerons nombreux et avec un immense plaisir pour partager ce grand moment d’histoire retrouvée. Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’histoire !

Église Saint-Jean-Baptiste 26 rue du Rempart 68230, Soultzbach-les-Bains Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est 03 89 86 00 76 http://www.soultzbach.fr L’église Saint-Jean-Baptiste du XIVᵉ siècle a connu de multiples transformations aux XVIᵉ, XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles. Son chœur, composé de son tabernacle, ainsi que son autel et ses monuments funéraires, ont permis l’inscription de l’église aux monuments historiques en 1934. Parking à l’entrée du village, rue de l’église.

Le retour du « Maître de Soultzbach »

©archives musée de strasbourg