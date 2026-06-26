Balade contée à la rencontre des arbres… et autres merveilles du règne végétal Soultzbach-les-Bains mercredi 8 juillet 2026.

Soultzbach-les-Bains

Balade contée à la rencontre des arbres… et autres merveilles du règne végétal

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Entrez dans l’univers enchanté de la forêt avec Juliette ! Contes, poésie, jeux sensoriels et découvertes nature rythment cette balade familiale. Une parenthèse sensible et créative pour éveiller la curiosité, partager un moment complice et redécouvrir la forêt autrement.

Une balade sensible et poétique en forêt après laquelle vous ne regarderez plus la forêt de la même façon. Juliette vous fait vivre contes, poésie, anecdotes nature, découverte sensorielle, jeux d’identification d’arbres et de plantes… Une invitation à raviver votre âme d’enfant, allumer des étoiles dans les yeux de chacun et partager un moment de complicité en famille à travers cette exploration sensible et créative.

Informations pratiques

Horaires 9h30 12h30

Durée 3h

Très peu de marche, facilement accessible.

Age minimum 7 ans

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs

– Adulte 16€

– Enfant 8€

Réduction Munstercard

Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10 % de réduction sur cette activité.

Conseils et recommandations

Prévoir de quoi vous hydrater ainsi qu’un petit encas à partager pour la pause.

Portez de bonnes baskets ou des chaussures de marche, ainsi que des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Vous pouvez également prévoir un pique-nique si vous souhaitez prolonger ce moment en forêt après l’activité.

A noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée dès 4 participants. Si ce nombre n’est pas atteint, vous serez informé de l’annulation et intégralement remboursé, ou une nouvelle date pourra vous être proposée. .

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Step into the enchanting world of the forest with Juliette! Stories, poetry, sensory games, and nature exploration set the tone for this family outing. A sensory and creative interlude to spark curiosity, share a special moment together, and rediscover the forest in a whole new way.

L’événement Balade contée à la rencontre des arbres… et autres merveilles du règne végétal Soultzbach-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster