voyage extraordinaire au centre de la terre et au cœur des étoiles, Mairie, Soultzbach-les-Bains

Informations pratiques

voyage extraordinaire au centre de la terre et au cœur des étoiles 19 et 20 septembre Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Oubliez les visites de musées classiques et linéaires. Pour ces Journées du Patrimoine, nous vous invitons à vivre une expérience totale, un grand écart vertigineux entre les profondeurs cachées de notre région et l’infini du cosmos !

Pas de vitrines figées ici, mais une véritable aventure immersive en deux temps :

Les pieds sur Terre : Nous commencerons par sonder le sol de notre région pour y décoder l’histoire fascinante de ses minéraux et de sa géologie.

La tête dans les étoiles : Une fois les secrets de notre sous-sol examinés, nous quitterons la terre ferme pour une incursion spectaculaire et vertigineuse dans l’espace.

Vous serez guidés par Fabien, un véritable mordu qui vous embarquera immédiatement dans son univers extraordinaire. Sa mission ? Rendre la science vivante, captivante et accessible à tous. Que vous soyez un habitué des lieux ou un explorateur d’un jour, cette nouvelle façon de voyager va vous surprendre.

Nous vous accueillerons nombreux et avec un immense plaisir pour partager ce moment fantastique.

Mairie 1 Grande rue, 68230 Soultzbach-les-Bains Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est 03 89 86 00 76 Cité dès 1211 et entouré de remparts et de fossés en 1275, le village a conservé son aspect médiéval, avec le charme de ses rues étroites et de ses vieilles maisons. En 1289 apparaît la première mention du château, occupé par la famille de Hattstatt, puis, après son extinction, par celle des Schauenbourg. Le village fut l’ancien siège de la seigneurie de Hattstatt-Schauenbourg.

La légende attribue à Blaeschen, la génisse du jeune Frantz, la découverte de la principale source thermale en 1603. Les seigneurs de Soultzbach développèrent l’activité thermale en faisant construire des bains et en logeant les curistes au château. Elle était appréciée par d’illustres visiteurs : l’archiduc Léopold d’Autriche, le comte Eberhard de Ribeaupierre, l’accusateur public révolutionnaire Euloge Schneider (en 1792) et le célèbre séducteur italien Casanova (en 1782). En 1844, la moitié du village fut détruite par un incendie.

Pendant la Première Guerre mondiale, la commune servit de base arrière pour les troupes allemandes et devint le point de départ d’un téléphérique. À la fin du conflit, la commune compléta le nom du village de Soultzbach en y ajoutant « les-Bains » pour immortaliser son prestigieux passé thermal. Malheureusement, l’exploitation de la source d’eau minérale s’est arrêtée depuis quelques années. Parking gratuit

**Oubliez les visites de musées classiques et linéaires**. Pour ces Journées du Patrimoine, nous vous invitons à vivre une expérience totale, un grand écart vertigineux entre les profondeurs cachées …

©corinne walspurger