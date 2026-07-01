Visite guidée du Chalet de Gonzague Saint Bris, Chalet de Gonzague Saint-Bris, Chanceaux-près-Loches

Informations pratiques

Visite guidée du Chalet de Gonzague Saint Bris 19 et 20 septembre Chalet de Gonzague Saint-Bris Indre-et-Loire

Nombre de visiteurs à l’intérieur du Chalet limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée de la maison de Gonzague Saint Bris, écrivain, historien et journaliste, né à Loches, l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches.

Gonzague Saint Bris est né en Touraine, dans la Cité royale de Loches, et a été élevé au Clos Lucé d’Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci. Écrivain, historien et journaliste, pionnier des radios libres, Prix Interallié, Président fondateur de La Forêt des Livres, l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches.

A l’occasion des journées du Patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, vous êtes invités à découvrir l’univers de Gonzague Saint Bris qui présentait sa maison ainsi : « Au cœur de mille hectares de forêt dans la Touraine des écrivains, le Chalet des Chasseurs est pour moi autant une machine à écrire qu’une maison. Chaque fois que je glisse la clé dans la serrure, c’est comme si je plongeais la plume dans l’encrier. Aussitôt le parfum de la bibliothèque de chêne m’enivre, telle une invitation à écrire. Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, les murs sont tendus de feutrine vert-billard. Puis on pénètre dans la bibliothèque où les rayons ploient sous le poids des volumes. En enfilade, le salon et sa cheminée ornée des armes de France et d’Angleterre qui réchauffe le vieux cuir de reliures anciennes. Des objets insolites, venus de tous les pays mais aussi de tous les temps, certains chinés au hasard des brocantes, ont retrouvé l’étrange droit de cité et d’harmonie des migrateurs. Au premier étage, chaque chambre illustre fortement l’identité que je lui ai donnée : la chambre La Fayette, la chambre égyptienne et la chambre russe. Elles sont inspirées par une passion et un sujet d’intérêt auquel j’ai consacré l’un de mes livres ».

Boutique avec les livres de Gonzague Saint Bris.

Projection des clips Culture Drone de Gonzague Saint Bris sur les châteaux qui font la France et les maisons d’écrivains.

Chalet de Gonzague Saint-Bris 21 Allée Valérie-Schneider 37600 Chanceaux-près-Loches Chanceaux-près-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 23 33 [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 37 84 32 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laforetdeslivres.com »}] Gonzague Saint Bris est né en Touraine, dans la Cité royale de Loches, et a été élevé au Clos Lucé d’Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci. Écrivain, historien et journaliste, pionnier des radios libres, Prix Interallié, Président fondateur de La Forêt des Livres (devenue les Écrivains chez Gonzague Saint Bris), l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches.

Il présentait sa maison ainsi : « Au cœur de mille hectares de forêt dans la Touraine, le Chalet des Chasseurs est pour moi autant une machine à écrire qu’une maison. Chaque fois que je glisse la clé dans la serrure, c’est comme si je plongeais la plume dans l’encrier. Aussitôt le parfum de la bibliothèque de chêne m’enivre, telle une invitation à écrire. Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, les murs sont tendus de feutrine vert-billard. Puis on pénètre dans la bibliothèque où les rayons ploient sous le poids des volumes. En enfilade, le salon et sa cheminée ornée des armes de France et d’Angleterre qui réchauffe le vieux cuir de reliures anciennes. Des objets insolites, venus de tous les pays mais aussi de tous les temps, certains chinés au hasard des brocantes, ont retrouvé l’étrange droit de cité et d’harmonie des migrateurs. Au premier étage, chaque chambre illustre fortement l’identité que je lui ai donnée : la chambre La Fayette, la chambre égyptienne et la chambre russe. Elles sont inspirées par une passion et un sujet d’intérêt auquel j’ai consacré l’un de mes livres ».

Visite guidée de la maison de Gonzague Saint Bris, écrivain, historien et journaliste, né à Loches, l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches.

© Philippe Maille