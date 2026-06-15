Chanceaux-près-Loches

Visite guidée du Chalet de Gonzague Saint Bris

21 Allée Valérie Schneider Chanceaux-près-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de la maison de Gonzague Saint Bris, écrivain, historien et journaliste, né à Loches, l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs.

Sur réservation ; 10 pers. max par visite.

Gonzague Saint Bris est né en Touraine, dans la Cité royale de Loches, et a été élevé au Clos Lucé d’Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci. Écrivain, historien et journaliste, pionnier des radios libres, Prix Interallié, Président fondateur de La Forêt des Livres, l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs que vous pouvez visiter à l’occasion des journées du patrimoine.

Boutique avec les livres de Gonzague Saint Bris.

Projection des clips Culture Drone de Gonzague Saint Bris sur les châteaux qui font la France et les maisons d’écrivains.

Sur réservation ; 10 pers. max par visite. .

21 Allée Valérie Schneider Chanceaux-près-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 63 76 contact@laforetdeslivres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the home of Gonzague Saint Bris, writer, historian, and journalist, born in Loches; this native son would retreat to his Chalet des Chasseurs to write.

By reservation only; max. 10 people per tour.

L’événement Visite guidée du Chalet de Gonzague Saint Bris Chanceaux-près-Loches a été mis à jour le 2026-06-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire