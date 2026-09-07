Visite guidée du chantier de restauration de la Maison des 13 Lunes, Maison des Treize Lunes, Landerneau

Informations pratiques

Visite guidée du chantier de restauration de la Maison des 13 Lunes 19 et 20 septembre Maison des Treize Lunes Finistère

Les visites guidées ont lieu toutes les heures à partir de 9h30. Jauge limitée à 10 personnes. Non accessible aux fauteuils roulants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite guidée d’une maison à pondalez en cours de restauration

Pour la deuxième année consécutive, le propriétaire de la maison, architecte du patrimoine ouvre exceptionnellement cette ancienne auberge classée monument historique. Derrière son nom poétique se cache une maison à pondalez des XVe et XVIe siècles, avec cheminée monumentale et escalier central. Les visites de l’extérieur et de certaines parties intérieures, en petits groupes, sont menées par le propriétaire. Il pourra évoquer avec le public les premiers travaux de restauration engagés sur l’édifice, chantier qui se déroulera sur plusieurs années.

Maison des Treize Lunes 4 Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 06.03.85.33.11 https://patrimoine.landerneau.bzh/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-des-13-lunes-a-landerneau/101777;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090036 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-de-la-maison-des-treize-lunes&src=agenda »}] L’Auberge ou Maison des Treize Lunes est un manoir urbain, probablement construit à la fin du XVIe siècle par un noble marchand. Il tient son nom de la frise de pleines lunes anthropomorphes qui ornent le bandeau d’étage de la

façade.

Entièrement en pierre de taille de Logonna, l’édifice appartient au style des maisons à pondalez : au rez-de-chaussée se trouve une salle centrale, autrefois sous charpente lambrissée, avec une cheminée monumentale et un lave-main. Au centre, une poutre maîtresse monte jusqu’à la charpente. Elle soutient l’escalier ainsi que des allées qui desservent les pièces des étages. On voit donc, de la salle, l’escalier à vis et les galeries, pondalez en breton.

L’édifice est classé Monument historique. Parkings à proximité. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite guidée d’une maison à pondalez en cours de restauration

© Jean-Yves Guillaume