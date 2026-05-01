Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux
Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux samedi 16 mai 2026.
Donjeux
Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine
Château de Donjeux Donjeux Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tout public
A l’occasion des 30 ans de la fondation du Patrimoine, une visite guidée du château de Donjeux aura lieu le vendredi 16 mai 2026 à 16h00. Cette visite est gratuite, ouverte à tous avec réservation obligatoire .
Château de Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville
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