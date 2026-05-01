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Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux

Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux

Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux samedi 16 mai 2026.

Adresse : Château de Donjeux

Ville : 52300 Donjeux

Département : Haute-Marne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Donjeux

Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine

Château de Donjeux Donjeux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Tout public
A l’occasion des 30 ans de la fondation du Patrimoine, une visite guidée du château de Donjeux aura lieu le vendredi 16 mai 2026 à 16h00. Cette visite est gratuite, ouverte à tous avec réservation obligatoire   .

Château de Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville

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