Donjeux

Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine

Château de Donjeux Donjeux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

A l’occasion des 30 ans de la fondation du Patrimoine, une visite guidée du château de Donjeux aura lieu le vendredi 16 mai 2026 à 16h00. Cette visite est gratuite, ouverte à tous avec réservation obligatoire .

Château de Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée du Château de Donjeux Printemps du Patrimoine Donjeux a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Joinville