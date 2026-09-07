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Visite guidée du château de La Rivoire Vanosc 07690, château de la Rivoire, Vanosc

samedi 19 septembre 2026 · château de la Rivoire · Vanosc

Visite guidée du château de La Rivoire Vanosc 07690, château de la Rivoire, Vanosc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
château de la Rivoire
Adresse
1380 rue des Cars 07690 VANOSC
Ville
07690 Vanosc
Département
Ardèche
Tarif
Tarif adulte: 2 euros, gratuit pour les enfants et les adolescents

Visite guidée du château de La Rivoire Vanosc 07690 19 et 20 septembre château de la Rivoire Ardèche

Tarif adulte: 2 euros, gratuit pour les enfants et les adolescents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de La Rivoire (durée de la visite: 45 mns), monument historique protégé du début du XVIII ème siècle. Vous serez surpris par l’aspect provençal de ce château dont l’état de conservation est exceptionnel. Vous découvrirez à l’intérieur sa magnifique salle à manger, la salle de compagnie, le salon de musique, le grand escalier. A l’ extérieur, vous pourrez visiter la chambre à raisins et la glacière. Vous admirerez la magnifique vue sur le hameau de Pouillas.

château de la Rivoire 1380 rue des Cars 07690 VANOSC Vanosc 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0684211312 http://www.chateaudelarivoire.com Château du XVIII ème siècle Parking à proximité
Visite guidée du château de La Rivoire (durée de la visite: 45 mns), monument historique protégé du début du XVIII ème siècle. Vous serez surpris par l’aspect provençal de ce château dont l’état de à…

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