Visite guidée du château d’Oudon, Château médiéval d’oudon, Oudon
samedi 19 septembre 2026 · Château médiéval d'oudon · Oudon
Informations pratiques
Visite guidée du château d’Oudon 19 et 20 septembre Château médiéval d’oudon Loire-Atlantique
Tarif préférentiel de 4,90€ par adulte, gratuit jusqu’à 14 ans inclus
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du château d’Oudon
Découvrez le donjon octogonal et l’architecture médiévale autrement
À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, l’association « Oudon culture art patrimoin »e vous invite à une expérience unique : une visite guidée d’une heure du château d’Oudon, menée par un guide en costume.
Laissez-vous transporter au Moyen Âge et partez à la découverte de son impressionnant donjon octogonal, véritable curiosité architecturale de la vallée de la Loire.
Entre anecdotes historiques, secrets de construction et récits de vie quotidienne, vous vivrez une plongée vivante et passionnante dans l’histoire médiévale.
Et pour couronner cette aventure, accédez au toit de la tour et laissez-vous émerveiller par un panorama à couper le souffle sur la Loire.
Départs toutes les 30 minutes, réservation recommandée sur notre site internet.
Château médiéval d’oudon 11 rue du Pont-Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240838004 https://www.oudon-art-patrimoine.fr https://www.instagram.com/chateauoudon Ce château fort impressionne et intrigue par son architecture depuis plus de 600 ans, sa construction débute en 1392.
Soyez curieux, explorez son enceinte fortifiée, sa tour octogonale et clôturez par un magnifique point de vue depuis la terrasse du donjon, sur Oudon et la vallée de la Loire.
Profitez également de nos expositions temporaires; Gare d’Oudon à 5 min à pied.
Parking dans la rue adjacente.
Visite guidée du château d’Oudon
©Association OCAP
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