Visite guidée du cimetière communal de Bagneux, Cimetière communal de Bagneux, Bagneux

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière communal de Bagneux Samedi 19 septembre, 11h00 Cimetière communal de Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Portez un autre regard sur le cimetière communal en compagnie du service des Archives communales et du Patrimoine historique de la ville de Bagneux.

Le cimetière communal de Bagneux est un lieu de sépulture ouvert en 1867 pour remplacer l’ancien cimetière de Bagneux situé place Dampierre, près de l’église. Le cimetière fait partie intégrante du patrimoine culturel de la ville, et renferme des trésors d’architecture, un monument classé (monument du Commandant de Dampierre), des richesses épigraphiques, des histoires et anecdotes sur les personnalités enterrées à Bagneux.Que ce soit le témoigne des évolutions des pratiques funéraires, sa gestion écologique, ou l’installation des ruches : venez découvrir ce lieu et poser vos questions.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière communal, avenue de Garlande.

Cimetière communal de Bagneux 15, avenue de Garlande 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 42 31 68 15 http://bagneux92.fr Le cimetière communal de Bagneux est un lieu de sépulture ouvert en 1867 pour remplacer l’ancien cimetière de Bagneux situé place Dampierre, près de l’église.

Il est souvent confondu avec le cimetière parisien de Bagneux, destiné aux habitants de Paris et géré par la ville de Paris. Bus 128, arrêt Hôtel de Ville de Bagneux, suivre la rue René Cros jusqu’à l’entrée du cimetière.

Portez un autre regard sur le cimetière communal en compagnie du service des Archives communales et du Patrimoine historique de la ville de Bagneux.

© Ville de Bagneux