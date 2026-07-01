Visite guidée du cloître et du réfectoire, Abbaye Saint-Wandrille, Rives-en-Seine

Informations pratiques

Visite guidée du cloître et du réfectoire 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Wandrille Seine-Maritime

5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

visite du cloître et du réfectoire

Abbaye Saint-Wandrille 2 Rue Saint Jacques, 76490 Rives-en-Seine, France Rives-en-Seine 76490 Saint-Wandrille-Rançon Seine-Maritime Normandie 0235962311 https://st-wandrille.com Abbaye fondée au VIIe siècle par saint Wandrille, plusieurs fois ruinée, toujours reconstruite et agrandie, elle est de nouveau occupée par une communauté bénédictine depuis 1931. Elle est située dans un enclos et conserve des traces des époques successives, du XIe au XXe siècle : des parties romanes avec la chapelle Saint-Saturnin et le réfectoire ; des parties gothiques : ruines de l’église Saint Pierre, pièces du rez-de-chaussée de l’aile Est, granges, galeries du cloître ; des éléments du XVIe siècle : réseau hydraulique et ensemble des canalisations ; des parties reconstruites par les mauristes entre 1640 et 1680 : bâtiments est et ouest, communs, aménagements des jardins en terrasse et du parc, ainsi que la majeure partie de la clôture ; des éléments du XVIIIe siècle : cadran solaire, porterie, portail de Jarente et pavillons ; un nouveau portail de 1870 : la porte de Stacpoole ; des constructions du XXe siècle : église abbatiale actuelle, constituée principalement d’une grange médiévale rapportée, et chapelle Notre-Dame de Caillouville.

visite du cloître et du réfectoire

©photo abbaye St Wandille