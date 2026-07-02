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Visite guidée du clos-masure, Clos Val Soleil, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · Clos Val Soleil · Le Havre

Visite guidée du clos-masure, Clos Val Soleil, Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Clos Val Soleil
Adresse
12 rue Horace Vernet, 76620 Le Havre
Ville
76620 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif
3 groupes de 20 pers.

Visite guidée du clos-masure 19 et 20 septembre Clos Val Soleil Seine-Maritime

3 groupes de 20 pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Découverte l’évolution d’un clos masure en éco lieu entre 1926 et 2026

Clos Val Soleil 12 rue Horace Vernet, 76620 Le Havre Le Havre 76620 Sanvic Seine-Maritime Normandie 06 98 82 58 27 – 06 12 69 78 23 Ancien clos-masure de la fin du XVIIIᵉ siècle. Accessible en transports en commun, bus arrêt Vornier ou place Bayonvilliers
Découverte l’évolution d’un clos masure en éco lieu entre 1926 et 2026

©Emilie Nicolas

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