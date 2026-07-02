Visite guidée du clos-masure, Clos Val Soleil, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du clos-masure 19 et 20 septembre Clos Val Soleil Seine-Maritime

3 groupes de 20 pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Découverte l’évolution d’un clos masure en éco lieu entre 1926 et 2026

Clos Val Soleil 12 rue Horace Vernet, 76620 Le Havre Le Havre 76620 Sanvic Seine-Maritime Normandie 06 98 82 58 27 – 06 12 69 78 23 Ancien clos-masure de la fin du XVIIIᵉ siècle. Accessible en transports en commun, bus arrêt Vornier ou place Bayonvilliers

Découverte l’évolution d’un clos masure en éco lieu entre 1926 et 2026

©Emilie Nicolas