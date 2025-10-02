Visite guidée du cœur historique de Baume les Dames Place de la République Baume-les-Dames
mardi 7 juillet 2026 · Place de la République · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Visite guidée du cœur historique de Baume les Dames
Place de la République Office de Tourisme de Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
La balade dans le cœur historique vous permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes cocasses !
Tous les mardis du 07/07 au 25/08 .
Place de la République Office de Tourisme de Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98
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English : Visite guidée du cœur historique de Baume les Dames
L’événement Visite guidée du cœur historique de Baume les Dames Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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