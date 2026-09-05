Visite guidée du Conseil départemental, Conseil Départemental de la Corrèze, Tulle

samedi 19 septembre 2026 · Conseil Départemental de la Corrèze · Tulle

Informations pratiques

Visite guidée du Conseil départemental 19 et 20 septembre Conseil Départemental de la Corrèze Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Hôtel du Département, son architecture et son histoire

Venez visiter la prestigieuse salle du Conseil, le bureau du Président, la crypte et le Centre Opérationnel Routier.

Conseil Départemental de la Corrèze 9 rue René Emile Fage, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555937000

L’Hôtel du Département, son architecture et son histoire

©Conseil départemental 19