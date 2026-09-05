AGENDA · Tulle
Visite guidée du Conseil départemental, Conseil Départemental de la Corrèze, Tulle
samedi 19 septembre 2026 · Conseil Départemental de la Corrèze · Tulle
Informations pratiques
Visite guidée du Conseil départemental 19 et 20 septembre Conseil Départemental de la Corrèze Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’Hôtel du Département, son architecture et son histoire
Venez visiter la prestigieuse salle du Conseil, le bureau du Président, la crypte et le Centre Opérationnel Routier.
Conseil Départemental de la Corrèze 9 rue René Emile Fage, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555937000
L’Hôtel du Département, son architecture et son histoire
©Conseil départemental 19
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Les petits déjeuners de la forme avenue du lieutenant Colonnel Faro Tulle 17 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France à Tulle, Banque de France, Tulle 18 septembre 2026
- Salon du bien être Salle de l’auzelou Tulle 19 septembre 2026
- Maison Rohmer à Tulle, Maison Eric Rohmer, Tulle 19 septembre 2026
- Visite guidée du lycée Perrier, Lycée Edmond Perrier, Tulle 19 septembre 2026