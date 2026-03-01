Visite guidée du domaine les Grandes Marges Domaine Les Grandes Marges Valensole

Valensole

Visite guidée du domaine les Grandes Marges

Domaine Les Grandes Marges 4980, Route de Manosque Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Dégustation des vins

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01 2026-06-01 2026-09-01

Découverte et dégustation de nos saveurs et senteurs typiquement provençales authentiques du Domaine.

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Domaine Les Grandes Marges 4980, Route de Manosque Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 81 13 contact@lesgrandesmarges.com

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English :

In a serene setting in the heart of the Alpes de Haute-Provence,

at an altitude of 550 m on the Valensole plateau, we are delighted to welcome you to Domaine Les Grandes Marges.

L’événement Visite guidée du domaine les Grandes Marges Valensole a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque