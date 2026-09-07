Visite guidée : du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire, JEP 2026 – Plélan-le-Grand, Plélan-le-Grand

Informations pratiques

Visite guidée : du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire 19 et 20 septembre JEP 2026 – Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

RDV au parking de l’église Saint Pierre de Plélan-le-Grand 15 mn en avance

Durée 2h

Distance 3 km avec dénivelé

Tarif unique : 6€, gratuit – 7 ans

Conseillée à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Plélan d’autrefois en observant l’architecture ancienne du bourg et du village du Gué. Empruntez les chemins de campagne bucolique en suivant notre guide qui vous fera voyager à travers le temps.

Sites :

– la motte castrale, dite du Roi Salomon

– le village du Gué

– le lavoir de Béniguet

JEP 2026 – Plélan-le-Grand place de l’église 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.plelan-le-grand.fr/home/actualites/boucle-pedestre-plelan-dautrefois/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/visite-guidee-du-gue-a-plelan-le-grand-de-la-petite-a-la-grande-histoire-a-10h.html#media »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/ »}]

« Du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire »

© mairie de Plélan Jérémie Marchaut