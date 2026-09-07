Visite guidée : du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire, JEP 2026 – Plélan-le-Grand, Plélan-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Plélan-le-Grand · Plélan-le-Grand
Informations pratiques
Visite guidée : du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire 19 et 20 septembre JEP 2026 – Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
RDV au parking de l’église Saint Pierre de Plélan-le-Grand 15 mn en avance
Durée 2h
Distance 3 km avec dénivelé
Tarif unique : 6€, gratuit – 7 ans
Conseillée à partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Plélan d’autrefois en observant l’architecture ancienne du bourg et du village du Gué. Empruntez les chemins de campagne bucolique en suivant notre guide qui vous fera voyager à travers le temps.
Sites :
– la motte castrale, dite du Roi Salomon
– le village du Gué
– le lavoir de Béniguet
JEP 2026 – Plélan-le-Grand place de l’église 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.plelan-le-grand.fr/home/actualites/boucle-pedestre-plelan-dautrefois/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/visite-guidee-du-gue-a-plelan-le-grand-de-la-petite-a-la-grande-histoire-a-10h.html#media »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-broceliande.bzh/ »}]
« Du Gué à Plélan-le-Grand, de la petite à la grande histoire »
© mairie de Plélan Jérémie Marchaut
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