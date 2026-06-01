Visite guidée du jardin secret du palais Nicolosio Lomellino et le nymphée de Foetus… observer, regarder et découvrir., Giardino segreto di Palazzo Nicolosio Lomellino, Genova

Visite guidée du jardin secret du palais Nicolosio Lomellino et le nymphée de Foetus… observer, regarder et découvrir. Dimanche 7 juin, 10h30 Giardino segreto di Palazzo Nicolosio Lomellino Genova

Entrée réduite à 6,00 € par participant (gratuit pour les enfants de moins de 11 ans; personnes handicapées; impression)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée du jardin secret à la découverte de ses nymphéas et mythes.

Horaires de départ : 10:30 ; 11:30 ; 12;30 ; 13:30 ; 15:00 ;16:00:17:00:18:00

Durée du tour (visite guidée en italien) : 30 minutes environ

Réservation obligatoire en envoyant un courriel à lomellino@studiobc.it en indiquant :

nom

-n. personnes présentes

-heure entrée visite guidée

-n. personnes présentes -heure entrée visite guidée un numéro de téléphone

La réservation sera considérée comme terminée dès réception de l’e-mail du secrétariat.

Fin des réservations : vendredi 5 juin à 15h00

SEULEMENT pour information (pas de réservations) : 393.8246228

Giardino segreto di Palazzo Nicolosio Lomellino Via Giuseppe Garibaldi 7 – 16124 Genova Genova 16124 Maddalena Genova Liguria +393938246228 https://www.palazzolomellino.org/ [{« type »: « email », « value »: « lomellino@studiobc.it »}] [{« link »: « mailto:lomellino@studiobc.it »}] Le jardin, depuis ses origines développé ‘en côte’ sur différents niveaux escaladés sur le flanc de la colline de Castelletto, a subi au cours du XVIIIe siècle, avec le Palais, une modification substantielle du plan de la cour et de la première terrasse.

En comparant les plans du Rubens et du Gauthier, on voit clairement une extension de l’espace de la cour en fonction scénographique, obtenue en débouchant et en reculant le mur de retenue du premier niveau du jardin, et donnant ainsi plus de souffle au fond qui accueillera ensuite le nymphée. Des opérations similaires ont été réalisées dans les mêmes années dans d’autres demeures privées de la ville, dans la Strada Nuova, ainsi que dans la Strada Balbi.

Magnani ramène à la direction de Parodi toute l’animation plastique de l’espace du jardin : les satyres sur la balustrade donnant sur la première terrasse, comme les cinq statues qui dominent le jardin depuis le haut du mur du deuxième niveau. Ici, le thème bacchicus prédomine : deux fi

Visite guidée du jardin secret à la découverte de ses nymphéas et mythes.

©AssociazionePalazzoLomellinoAPS