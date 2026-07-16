Visite guidée du Lycée Gabriel Fauré, Lycée Gabriel Fauré, Foix

Informations pratiques

Visite guidée du Lycée Gabriel Fauré 19 et 20 septembre Lycée Gabriel Fauré Ariège

Gratuit. Visites en groupes d’une durée d’1h. RDV à heure fixe devant le lycée (rue du Lieutenant Paul Delpech) : le matin à 10h et à 11h, l’après midi à 14h et à 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les étudiants guident les visiteurs dans les cours et coursives de leur établissement

Sensibilisés au patrimoine dans le cadre de leur formation en BTS Tourisme, les étudiants ont travaillé sur l’histoire et l’architecture de leur lycée, à l’occasion d’un projet pédagogique lié à l’inscription de ce lieu à l’Inventaire du patrimoine.

Des chercheurs, médiateurs et photographes spécialisés dans le patrimoine les ont accompagnés dans cette démarche.

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion, pour les étudiants, de partager cette expérience patrimoniale avec le public. Le projet sera également présenté à travers une exposition de photographies réalisées par des élèves d’arts plastiques de l’établissement, initiés pour l’occasion aux techniques de la photographie d’art.

Pour plus de précisions sur la construction, l’architecture et l’histoire du lycée Gabriel-Fauré, consultez le site de l’Inventaire général du patrimoine d’Occitanie.

https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossier/IA09002834

Lycée Gabriel Fauré 5 Rue du Lieutenant Paul Delpech, 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 0534098230 [{« link »: « https://inventaire.patrimoines.laregion.fr/dossier/IA09002834 »}] Lycée général et technologique. Établissement public. Inscrit à l’Inventaire du Patrimoine de la Région Occitanie. Proche de l’a mairie de Foix. Parkings à proximité.

Les étudiants guident les visiteurs dans les cours et coursives de leur établissement.

©Véronique PASCAL