[Visite guidée] Découvrez le patrimoine religieux de l’abbatiale, Abbatiale Saint-Volusien, Foix

Informations pratiques

[Visite guidée] Découvrez le patrimoine religieux de l’abbatiale Samedi 19 septembre, 09h00 Abbatiale Saint-Volusien Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les bénévoles de la paroisse vous accueillent pour découvrir le patrimoine religieux de l’abbatiale, et plus particulièrement, cette année, la crypte réaménagée avec les reliques de saint Volusien et le nouvel autel.

Des visites adaptées aux enfants seront également proposées autour du thème des décors animaliers dans l’abbatiale.

Abbatiale Saint-Volusien Place Saint- Volusien, 09000 Foix, France Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie +33670658435 https://ariege-catholique.fr/paroisse/foix-2 La fondation de cet édifice remonte au VIIIe siècle, l’église fut rebâtie par Roger II, comte de Foix. L’église initiale devait comporter une nef bordée de bas-côtés, un transept et une ou trois absides. De cet édifice subsistent les murs des bas-côtés et du transept, ainsi que le portail sud. Une reconstruction du XIVe siècle en a fait une église gothique à nef unique, terminée par un chevet entouré de chapelles rayonnantes placées entre les contreforts. Une tour carrée fut ajoutée à l’ouest de la nef. Au XVIIIe siècle, les voûtes endommagées par les guerres de Religion (1581) furent reconstruites. Les travaux pour restaurer l’église furent exécutés de 1609 à 1613, et se poursuivirent pendant tout le XVIIe siècle. Parking à proximité, accès PMS

Les bénévoles de la paroisse vous accueille pour découvrir le patrimoine religieux de l’abbatiale et en particulier cette année la crypté réaménagée avec les reliques de St-Volusien et le nouvel Des…

©dejean duran