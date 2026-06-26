Festival Ingénieuse Afrique Cours Gabriel Fauré Foix
vendredi 7 août 2026 · Cours Gabriel Fauré · Foix
Informations pratiques
Foix
Festival Ingénieuse Afrique
Cours Gabriel Fauré Allées de Villote, Halle aux grains, jardin public Foix Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
30ème anniversaire du festival Ingénieuse Afrique qui célèbre l’Humanité dans toute sa diversité et sa richesse. Gratuit, engagé et joyeux, son marché artisanal donne le rythme jusqu’au soir avec les concerts sous la halle de Villote.
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Cours Gabriel Fauré Allées de Villote, Halle aux grains, jardin public Foix 09000 Ariège Occitanie +33 6 37 23 35 19 interne.ingenieuse@gmail.com
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English :
The 30th anniversary of the Ingénieuse Afrique festival, which celebrates humanity in all its diversity and richness. Free, socially conscious, and joyful, its craft market sets the tone until evening with concerts under the Villote pavilion.
L’événement Festival Ingénieuse Afrique Foix a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées
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