UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Foix

Festival Ingénieuse Afrique Cours Gabriel Fauré Foix

vendredi 7 août 2026 · Cours Gabriel Fauré · Foix

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cours Gabriel Fauré
Adresse
Allées de Villote, Halle aux grains, jardin public
Ville
09000 Foix
Département
Ariège
Tarif

Foix

Festival Ingénieuse Afrique

Cours Gabriel Fauré Allées de Villote, Halle aux grains, jardin public Foix Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 01:00:00

Date(s) :
2026-08-07

30ème anniversaire du festival Ingénieuse Afrique qui célèbre l’Humanité dans toute sa diversité et sa richesse. Gratuit, engagé et joyeux, son marché artisanal donne le rythme jusqu’au soir avec les concerts sous la halle de Villote.
  .

Cours Gabriel Fauré Allées de Villote, Halle aux grains, jardin public Foix 09000 Ariège Occitanie +33 6 37 23 35 19  interne.ingenieuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 30th anniversary of the Ingénieuse Afrique festival, which celebrates humanity in all its diversity and richness. Free, socially conscious, and joyful, its craft market sets the tone until evening with concerts under the Villote pavilion.

L’événement Festival Ingénieuse Afrique Foix a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Foix Ariège-Pyrénées

À voir aussi à Foix (Ariège)