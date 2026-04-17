Visite Guidée du M24 Musée du Sport Automobile Le Mans
Visite Guidée du M24 Musée du Sport Automobile Le Mans samedi 1 août 2026.
Le Mans
Visite Guidée du M24 Musée du Sport Automobile
9 Place Luigi Chinetti Le Mans Sarthe
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-27 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Entrez dans les coulisses du circuit des 24 Heures du Mans comme vous ne l’avez jamais vu.
Entrez dans les coulisses du circuit des 24 Heures du Mans comme vous ne l’avez jamais vu. Accompagné d’un guide conférencier, découvrez les anecdotes et secrets qui font la légende de cette course mythique.
Au fil de la visite, accédez à des lieux d’exception réservés aux initiés la direction de course, le podium, la salle du speaker et des points de vue panoramiques sur la piste.
Une immersion unique au cœur du circuit.
Infos pratiques
• Durée de visite 2h00
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Visite à pied, accompagné d’un guide conférencier .
9 Place Luigi Chinetti Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 72 24 heritage@lemans.org
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English :
Go behind the scenes of the 24 Hours of Le Mans circuit as you’ve never seen it before.
L’événement Visite Guidée du M24 Musée du Sport Automobile Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72
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