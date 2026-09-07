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Visite guidée du magasin de conservation des archives, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Pontarlier · Houtaud

Visite guidée du magasin de conservation des archives, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales de Pontarlier
Adresse
8 rue de la Grande Oie (entrée B) 25300 Houtaud
Ville
25300 Houtaud
Département
Doubs

Visite guidée du magasin de conservation des archives 19 et 20 septembre Archives municipales de Pontarlier Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:50:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:50:00+02:00

Découvrez l’envers du décor avec la visite du lieu de conservation de la mémoire de Pontarlier et pour partie celle du Haut-Doubs. Les trésors d’archives conservés depuis le XIVe siècle n’auront plus de secret pour vous !

Archives municipales de Pontarlier 8 rue de la Grande Oie (entrée B) 25300 Houtaud Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 81 14 https://archives.ville-pontarlier.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 38 81 14 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-pontarlier.com »}]
Découvrez l’envers du décor avec la visite du lieu de conservation de la mémoire de Pontarlier et pour partie celle du Haut-Doubs. Les trésors d’archives conservés depuis le XIVe siècle n’auront plus…

© Archives municipales de Pontarlier

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