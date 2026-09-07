Visite guidée du moulin d’Antoine : un voyage au cœur de la fabrication artisanale d’huile de noix, Moulin d’Antoine, Cressensac-Sarrazac

Informations pratiques

Visite guidée du moulin d’Antoine : un voyage au cœur de la fabrication artisanale d’huile de noix Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin d’Antoine Lot

Gratuit. Entrée libre. tel : 06.60.46.31.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir le moulin d’Antoine à Cressensac-Sarrazac, un authentique moulin à huile de noix.

Après la récolte des noix à l’automne et les séances de dénoisillage au printemps, le moulin reprend son activité. Les bénévoles de l’association vous proposeront une visite commentée pour vous faire découvrir son fonctionnement, les différentes étapes de fabrication de l’huile de noix et les savoir-faire qui perpétuent cette tradition.

Moulin d’Antoine L’Hopital Saint-Jean 44600 Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac 46600 Sarrazac Lot Occitanie

Venez découvrir le moulin d’Antoine à Cressensac-Sarrazac, un moulin à huile de noix. Après la récolte des noix à l’automne et quelques séances de dénoisillage au printemps, le moulin d’Antoine son…

©Association du moulin d’Antoine