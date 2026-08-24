Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Nicolas Mialet Les Jouannes Cressensac-Sarrazac

Informations pratiques

Cressensac-Sarrazac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Nicolas Mialet

Les Jouannes 734, chemin Notre Dame des Neiges Cressensac-Sarrazac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier dans le cadre de la 9ème édition Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier dans le cadre de la 9ème édition Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Mialet Nicolas Sculpture. Lieu de vie et de création. À découvrir…!

Contact

Tél 0670387653

Site https://www.nmsculpture.fr

Facebook Nicolas Mialet

Instagram nmsculpture

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Les Jouannes 734, chemin Notre Dame des Neiges Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the Artists’ Studio Open House

L’événement Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Nicolas Mialet Cressensac-Sarrazac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne