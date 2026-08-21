Atelier Cyanotype, Médiathèque Roger Sol, Cressensac-Sarrazac
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Roger Sol · Cressensac-Sarrazac
Informations pratiques
Atelier Cyanotype Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque Roger Sol Lot
Tout public à partir de 9 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Atelier découverte du cyanotype, technique photographique ancienne permettant de jouer avec les motifs en négatif et les formes de la nature.
Médiathèque Roger Sol 4 Rue du Fournil 46600 Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac 46600 Cressensac Lot Occitanie 0565326584 https://www.cressensac-sarrazac.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 32 65 84 »}, {« type »: « email », « value »: « media@cressensac-sarrazac.fr »}]
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©Bertha Evelyn Jaques