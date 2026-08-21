Atelier Cyanotype, Médiathèque Roger Sol, Cressensac-Sarrazac

Informations pratiques

Atelier Cyanotype Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque Roger Sol Lot

Tout public à partir de 9 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Atelier découverte du cyanotype, technique photographique ancienne permettant de jouer avec les motifs en négatif et les formes de la nature.

Médiathèque Roger Sol 4 Rue du Fournil 46600 Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac 46600 Cressensac Lot Occitanie 0565326584 https://www.cressensac-sarrazac.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 32 65 84 »}, {« type »: « email », « value »: « media@cressensac-sarrazac.fr »}]

Biblis en folie 2026

©Bertha Evelyn Jaques