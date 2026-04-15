Ondreville-sur-Essonne

Visite guidée du Moulin de Châtillon

24 Rue du Marais de Châtillon Ondreville-sur-Essonne Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-07-18 11:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22

Visite guidée d’un véritable moulin à eau à Ondreville-sur-Essonne restauré par une association.

Découvrez l’histoire et le fonctionnement du moulin de Châtillon, ce moulin à eau situé sur les bords de l’Essonne a été restauré par des bénévoles passionnés de l’association ASAMEC. Avec la guide, vous retracerez le chemin du grain de blé dans une dizaine de machines jusqu’à l’obtention de la farine.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme. .

24 Rue du Marais de Châtillon Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Guided tour of a real water mill in Ondreville-sur-Essonne, restored by an association.

L’événement Visite guidée du Moulin de Châtillon Ondreville-sur-Essonne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND PITHIVERAIS