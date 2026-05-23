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Visite guidée du Moulin de Vilaine, Ancien moulin, Châteauroux

dimanche 20 septembre 2026 · Ancien moulin · Châteauroux

Visite guidée du Moulin de Vilaine, Ancien moulin, Châteauroux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien moulin
Adresse
284 rue de Châtellerault, 36000 Châteauroux
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre

Visite guidée du Moulin de Vilaine Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Ancien moulin Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du moulin de Vilaine : histoire du Moulin et présentation des activités touristiques qui y sont développées.

Ancien moulin 284 rue de Châtellerault, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 06 89 97 01 61 https://moulindevilaine.fr/lhistoire-du-moulin-de-vilaine/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-vallee-du-moulin-de-vilaine/evenements/visite-guidee-du-moulin-de-vilaine-journees-europeennes-du-patrimoine »}] Ancien moulin à eau sur la vallée de l’Indre, en cours de restauration, ouvert au public pour la location de nautiques et de logements insolites. Au bout du chemin gris à la sortie du quartier de la Pointerie, de Châteauroux, parking à l’arrière du bâtiment.
Visite guidée du moulin de Vilaine : histoire du Moulin et présentation des activités touristiques qui y sont développées

©Aurélie BRUNET

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