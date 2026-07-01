visite guidée du musée Compagnonnique de Nantes, musée compagnonnique, Nantes

Informations pratiques

visite guidée du musée Compagnonnique de Nantes 19 et 20 septembre musée compagnonnique Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visites gratuites et guidée par un membre du compagnonnage

musée compagnonnique 14 rue Guillon Verne 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire Construit au 15ème siècle, le manoir de la Hautière est le siège de l’Union Compagnonnique de Nantes depuis 1968. Pendant les JEPM, c’est l’occasion de présenter les savoirs faires des compagnons du tour de France. L’accès est libre et gratuit. En bus, prendre la ligne C1 et descendre à l’arrêt Lusançay.

visites gratuites et guidée par un membre du compagnonnage

© olivier Lavigne