Visite guidée du musée de géologie Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Rennes
Visite guidée du musée de géologie Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Rennes lundi 5 avril 2027.
Visite guidée du musée de géologie Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Rennes Lundi 5 avril 2027, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
Découverte de la collection de géologie
### **Visite guidée du musée de géologie !**
Les collections de géologie renferment un million d’items partagés entre minéraux, roches, fossiles et autres objets liés à l’histoire et au fonctionnement de la Terre.
Cette collection est située dans le bâtiment d’enseignement en Géosciences sur le Campus de Beaulieu à Rennes (bâtiment 5).
**► Lundi 5 avril à 17h30**
Gratuit [sur inscription](https://www.billetweb.fr/visite-musee-de-geologie).
Plus d’informations sur le musée de géologie : [https://culture.univ-rennes.fr/geologie](https://culture.univ-rennes.fr/geologie)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-05T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-04-05T18:30:00.000+02:00
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https://www.billetweb.fr/visite-musee-de-geologie
Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu université de Rennes 1, Beaulieu, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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