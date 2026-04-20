Visite guidée du musée de géologie Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Rennes Lundi 5 avril 2027, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Découverte de la collection de géologie

### **Visite guidée du musée de géologie !**

Les collections de géologie renferment un million d’items partagés entre minéraux, roches, fossiles et autres objets liés à l’histoire et au fonctionnement de la Terre.

Cette collection est située dans le bâtiment d’enseignement en Géosciences sur le Campus de Beaulieu à Rennes (bâtiment 5).

**► Lundi 5 avril à 17h30**

Gratuit [sur inscription](https://www.billetweb.fr/visite-musee-de-geologie).

Plus d’informations sur le musée de géologie : [https://culture.univ-rennes.fr/geologie](https://culture.univ-rennes.fr/geologie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-05T17:30:00.000+02:00

Fin : 2027-04-05T18:30:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/visite-musee-de-geologie

Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu université de Rennes 1, Beaulieu, Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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