Visite guidée du musée de géologie, Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu, Rennes
lundi 5 avril 2027 · Bâtiment 5 - Campus de Beaulieu · Rennes
Informations pratiques
Visite guidée du musée de géologie Lundi 5 avril 2027, 17h30 Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-05T17:30:00+02:00 – 2027-04-05T18:30:00+02:00
Fin : 2027-04-05T17:30:00+02:00 – 2027-04-05T18:30:00+02:00
Visite guidée du musée de géologie !
Les collections de géologie renferment un million d’items partagés entre minéraux, roches, fossiles et autres objets liés à l’histoire et au fonctionnement de la Terre.
Cette collection est située dans le bâtiment d’enseignement en Géosciences sur le Campus de Beaulieu à Rennes (bâtiment 5).
► Lundi 5 avril à 17h30
Gratuit sur inscription.
Plus d’informations sur le musée de géologie : https://culture.univ-rennes.fr/geologie
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Découverte de la collection de géologie
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