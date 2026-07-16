Visite guidée du musée de géologie, Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu, Rennes

Informations pratiques

Visite guidée du musée de géologie Lundi 5 avril 2027, 17h30 Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-05T17:30:00+02:00 – 2027-04-05T18:30:00+02:00

Fin : 2027-04-05T17:30:00+02:00 – 2027-04-05T18:30:00+02:00

Visite guidée du musée de géologie !

Les collections de géologie renferment un million d’items partagés entre minéraux, roches, fossiles et autres objets liés à l’histoire et au fonctionnement de la Terre.

Cette collection est située dans le bâtiment d’enseignement en Géosciences sur le Campus de Beaulieu à Rennes (bâtiment 5).

► Lundi 5 avril à 17h30

Gratuit sur inscription.

Plus d’informations sur le musée de géologie : https://culture.univ-rennes.fr/geologie

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Découverte de la collection de géologie