Visite guidée du musée de Jublains, Musée archéologique de Jublains, Jublains

Informations pratiques

Visite guidée du musée de Jublains 19 et 20 septembre Musée archéologique de Jublains Mayenne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de Jublains, ancienne capitale gallo-romaine des Diablintes, à travers les collections du musée archéologique. La visite guidée vous invite à explorer une grande diversité d’objets issus des fouilles locales : céramiques, monnaies, bijoux, sculptures, outils, objets du quotidien et éléments architecturaux.

Ces collections permettent d’aborder de nombreux aspects de la vie antique : l’habitat, l’artisanat, le commerce, les croyances, les loisirs ou encore l’organisation de la ville.

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Liberation, 53160 Jublains, France Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 0243581320 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains En parcourant l’exposition, on découvre d’abord l’archéologie de l’âge du fer en Mayenne, notamment les découvertes faites récemment sur des fermes gauloises du pays de Craon. Puis vient l’époque gallo-romaine : on remarquera notamment les bornes évoquant les voies traversant la Mayenne et un fragment de l’aqueduc approvisionnant Jublains en eau. Ensuite, les deux tiers du musée sont consacrés au site de Jublains, que l’on aborde par la visite virtuelle de la forteresse, puis par différentes vitrines illustrant les bâtiments publics de la ville (inscriptions, décor sculpté et peint, objets d’offrande du temple…) et le mode de vie (artisanat, repas, parure, écriture…). Le musée se veut didactique : les objets sont présentés en évitant les accumulations inutiles et sont accompagnés de textes simples.

Découvrez l’histoire de Jublains, ancienne capitale gallo-romaine des Diablintes, à travers les collections du musée archéologique. La visite guidée vous invite à explorer une grande diversité issus …

©Département de la Mayenne