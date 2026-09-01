Informations pratiques

Avord

Visite guidée du musée de tradition de la base aérienne d’Avord

2 Avenue de Bourges Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, franchissez exceptionnellement les portes de la base aérienne 702 d’Avord et découvrez son musée de tradition.

Les 19 et 20 septembre 2026, la base aérienne 702 d’Avord vous ouvre exceptionnellement les portes de son musée de tradition à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Guidés par les bénévoles de l’association Les Copains d’Avord, découvrez l’histoire de la base aérienne, son patrimoine et ses traditions. Engagée dans le devoir de mémoire, l’association vous fera revivre le passé de ce site militaire emblématique.

Présentez-vous sur le parking extérieur situé face à l’entrée principale de la base aérienne. Vous serez ensuite conduit en bus jusqu’au musée. Vous devrez obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité. Des mesures de sécurité spécifiques seront appliquées pendant toute la durée de la visite. .

2 Avenue de Bourges Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 41 73

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, take this rare opportunity to step inside Air Base 702 in Avord and explore its museum of military heritage.

L’événement Visite guidée du musée de tradition de la base aérienne d’Avord Avord a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BOURGES