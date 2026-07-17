Visite de l’église Saint-Hugues, Église Saint-Hugues, Avord

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Hugues 19 et 20 septembre Église Saint-Hugues Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’église Saint-Hugues d’Avord dépendait, en 1133 du chapitre de Saint-Outrille du château de Bourges. Par ses parties les plus anciennes, elle remonte peut-être à la moitié du XIᵉ siècle, bien que certains pensent qu’elle ne peut-être antérieure au XIIᵉ siècle.

De style roman, la façade occidentale qui représente tout l’intérêt de l’église, est en trois parties, chacune divisée en deux étages. Ces travées sont séparées par deux contreforts qui montent au faîte du pignon central. La première travée comprend une porte plein cintre à plusieurs voussures, flanquées de deux arcades aveugles.Au deuxième étage, une grande baie aveugle, plein cintre également, dont les retombées sont portées par des contreforts. Au fond de cette arcade, une croix couverte de lacets entrecroisés porte au centre un agneau pascal. Celui-ci est nimbé mais très mutilé, une petite croix s’élève derrière lui, il est tourné à droite, et ses pattes de devant semblent fléchir. Les bras de la croix et le motif circulaire entourant l’agneau sont revêtus d’un décor en haut-relief composé d’entrelacs ou de damiers. De chaque côté de la porte, deux autres baies aveugles occupent le bas de l’espace entre les contreforts du milieu et ceux de l’extérieur, elles sont surmontées de petits oculus qui éclairent le sommet de la nef.

Cet édifice a subi des modifications profondes depuis sa fondation au début du XIIᵉ siècle, sous l’influence clunisienne, un clocher sur quatre baies fut établi au devant du choeur dans la partie orientale de la nef. Les archivoltes hautes, légèrement aigües, portèrent une coupole octogone établie sur trompions grossiers et surmontés d’un toit en forme de lourde et grossière pyramide carrée, qui abrita les cloches. Trois baies ont communiqué de ce trancept dans la nef, les deux latérales sont aujourd’hui murées. Les bras du trancept durent être prolongés au dehors de la nef au Nord et au Sud.

Des dégâts survenus lors des guerres de religion ont modifié cet état de chose. L’abside ronde a été détruite et remplacée par un mur droit, les bras du trancept ont été réduits à une longueur moindre que la largeur de la nef. Cet excédent de largeur permet l’ouverture sur le trancept de deux ou trois passages qui au dire des archéologues sont propres à cette architecture romane berrichone.

La sacristie s’est établie dans l’ancien choeur et le choeur sous la tour. Ce choeur est orné de fresques dont le sujet se rattache à la “traditio légis” selon laquelle le Christ apparaît entre les Saints Pierre et Paul. C’est la donation de la loi en présence des Apôtres. A l’entrée du choeur initial, les deux figures d’évêques peintes à la base de l’arc triomphal pourraient être, comme à Berze-la-Ville, en Mâconnais, Bernon, fondateur de Cluny et Saint-Hugues.

Église Saint-Hugues 2 Rue Madeleine Sologne 18520 Avord Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire Edifice roman avec nef lambrissée et travée de choeur voûtée, terminée par une abside demi-circulaire. L’abside a été détruite et remplacée par une sacristie moderne. Des peintures murales à la détrempe ont été découvertes. L’ensemble des parois devaient être recouvertes de décor. Les fresques imagées se développaient sur les murs en trois ensembles superposés, datant du XIIe siècle et peut-être du 11e pour les plus anciennes. La couche la moins ancienne présente douze personnages assis sur des trônes. Le deuxième niveau de peintures est apparu surtout sur la face Est, sous l’apôtre saint Jean. La dernière couche de peintures, la plus ancienne, se trouve sur l’enduit primitif.

L’église Saint-Hugues d’Avord dépendait, en 1133 du chapitre de Saint-Outrille du château de Bourges.

©Mairie d’AVord