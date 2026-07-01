SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE SAVATE BOXE FRANÇAISE ADOS/ADULTES AVEC ACBD AVORD, AVORD (18520), Avord

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE SAVATE BOXE FRANÇAISE ADOS/ADULTES AVEC ACBD AVORD Lundi 28 septembre, 18h30 AVORD (18520) Cher

A partir de 12 ans et plus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T18:30:00+02:00 – 2026-09-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T18:30:00+02:00 – 2026-09-28T20:00:00+02:00

Découverte de la boxe pieds/poings

AVORD (18520) ROUTE DE CROSSES – SALLE OMNISPORTS STADE GEORGES CHEDIN – AVORD (18520) Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]

Découverte de la boxe pieds/poings