SEMAINE DE LA FORME – ACBD AVORD AVEC ACBD AVORD, AVORD (18520), Avord

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME – ACBD AVORD AVEC ACBD AVORD Lundi 28 septembre, 17h45 AVORD (18520) Cher

6/11 ans – Séance gratuite, journée découverte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T17:45:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T17:45:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00

Découverte de la boxe éducative pour les enfants

AVORD (18520) ROUTE DE CROSSES – DOJO SALLE OMNISPORTS – AVORD (18520) Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]

Découverte de la boxe éducative pour les enfants