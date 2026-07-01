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AGENDA · Avord

SEMAINE DE LA FORME – ACBD AVORD AVEC ACBD AVORD, AVORD (18520), Avord

lundi 28 septembre 2026 · AVORD (18520) · Avord

SEMAINE DE LA FORME – ACBD AVORD AVEC ACBD AVORD, AVORD (18520), Avord

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
AVORD (18520)
Adresse
ROUTE DE CROSSES - DOJO SALLE OMNISPORTS - AVORD (18520)
Ville
18520 Avord
Département
Cher
Tarif
6/11 ans - Séance gratuite, journée découverte

SEMAINE DE LA FORME – ACBD AVORD AVEC ACBD AVORD Lundi 28 septembre, 17h45 AVORD (18520) Cher

6/11 ans – Séance gratuite, journée découverte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T17:45:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T17:45:00+02:00 – 2026-09-28T18:30:00+02:00

Découverte de la boxe éducative pour les enfants

AVORD (18520) ROUTE DE CROSSES – DOJO SALLE OMNISPORTS – AVORD (18520) Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]
Découverte de la boxe éducative pour les enfants

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