SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE RENFORCEMENT MUSCULAIRE AVEC ACBD AVORD, AVORD (18520), Avord

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE RENFORCEMENT MUSCULAIRE AVEC ACBD AVORD Vendredi 2 octobre, 18h45 AVORD (18520) Cher

A partir de 14 ans et +

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:45:00+02:00 – 2026-10-02T19:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:45:00+02:00 – 2026-10-02T19:45:00+02:00

Gym poids de corps, gainage et circuit training

AVORD (18520) ROUTE DE CROSSES – SALLE OMNISPORTS STADE GEORGES CHEDIN – AVORD (18520) Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]

Gym poids de corps, gainage et circuit training