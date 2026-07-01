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SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE SAVATE BOXE FRANÇAISE ADOS/ADULTES AVEC ACBD AVORD, AVORD (18520), Avord
jeudi 1 octobre 2026 · AVORD (18520) · Avord
Informations pratiques
SEMAINE DE LA FORME – PORTE OUVERTE SAVATE BOXE FRANÇAISE ADOS/ADULTES AVEC ACBD AVORD Jeudi 1 octobre, 18h30 AVORD (18520) Cher
A partir de 12 ans et +
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Initiation et découverte de la savate boxe française
AVORD (18520) ROUTE DE CROSSES – SALLE OMNISPORTS STADE GEORGES CHEDIN – AVORD (18520) Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « johann.safsaf@gmail.com »}]
Initiation et découverte de la savate boxe française
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