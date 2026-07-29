Informations pratiques

Avord

Forum des Associations Avord

Rue de L Yèvre Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez les associations d’Avord et trouvez une activité sportive, culturelle ou de loisirs adaptée à vos envies.

Le Forum des associations d’Avord vous donne rendez-vous le samedi 5 septembre à partir de 15h, à la salle polyvalente située rue de l’Yèvre. Cet événement convivial permet de rencontrer les associations locales, de découvrir leurs activités et de s’informer sur les possibilités d’inscription. Sports, culture et loisirs seront à l’honneur pour aider petits et grands à choisir une nouvelle activité pour l’année. Une belle occasion d’échanger avec les bénévoles et de découvrir la richesse de la vie associative locale. .

Rue de L Yèvre Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 10 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the organizations in Avord and find a sports, cultural, or recreational activity that suits your interests.

L’événement Forum des Associations Avord Avord a été mis à jour le 2026-07-29 par OT BOURGES