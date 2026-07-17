Informations pratiques

Visite du musée de la Base Aérienne 702 « capitaine Georges Madon » d’AVORD 19 et 20 septembre Base aérienne 702 – Armée de l’Air Cher

L’accueil a lieu sur le parking extérieur situé face à l’entrée principale de la base aérienne. Les visiteurs, obligatoirement munis d’une pièce d’identité, seront pris en charge en bus et transportés au musée situé à l’intérieur de la base aérienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Créé en 1999, le musée de tradition est dédié à la présence de l’aviation sur le camp d’Avord : de l’arrivée de la première section d’aviation mi-1912 commandée par le capitaine Georges Bellenger, suivi des activités durant la première guerre mondiale, l’entre- deux guerres, la seconde guerre mondiale avec la présence allemande , les « AS » brevetés pilotes à Avord dont les capitaines Georges Guynemer et Georges Madon parrain de la base aérienne et bien d’autres, le passage du 1ᵉʳ RCP avant son transfert dans l’Armée de Terre fin 1945, les FAS, l’école de l’aviation de transport, l’escadre Sol Air et la 36ème escadre de commandement et de conduite aéroportés équipée d’Awacs E3F font l’objet des points forts exposés, textes, photos, objets et matériels d’époque, maquettes, mannequins en uniforme contribuent à la mise en lumière des différentes époques phares de l’existence de la base aérienne. L’élément essentiel exposé est, sans conteste, un moteur Clerget 9b de 130 chevaux, 9 cylindres en étoile, fabriqué en 1915 par Clerget et Blin.

Dans le cadre de la participation de la base aérienne à l’organisation de la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de tradition sera accessible au public. La visite sera commentée par les bénévoles de l’association Les Copains d’Avord chargée par convention de l’animation de l’espace musée. Cette association œuvre pour le devoir de mémoire par la recherche du passé et le maintien des traditions. Les règles de sécurité des installations, des biens et des personnes de la BA VN 702 seront également mises en œuvre afin de garantir le bon déroulement des visites.

Base aérienne 702 – Armée de l’Air 2 Avenue de Bourges, 18520 Avord Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 41 73 http://www.info-militaire.fr/ba-702 https://www.facebook.com/baseaerienne702avord/ https://discover.matterport.com/fr/space/AV8eY9cwoYj La base aérienne 702 Avord « Capitaine Georges Madon » de l’armée de l’air française est la seconde plus grande base aérienne de France après la base aérienne 125 Istres-Le Tubé. Aujourd’hui forte d’un effectif d’environ 2 400 officiers, sous-officiers, militaires du rang, et personnel civil, la base aérienne 702 (BA 702) est la première « entreprise » du Cher.

Outil de combat réactif et permanent, elle constitue le cœur de la base de défense de Bourges-Avord dont le commandant de base assure le commandement. A ce jour, la base aérienne d’Avord dispose de 4 pôles de compétences : la vocation d’école aérienne, la surveillance aérienne, la défense sol-air, la dissuasion nucléaire.

Créé en 2006, ce musée retrace l’histoire de la base aérienne de 1912 à nos jours, du Blériot à Awacs. Elle se situe en bordure nord de la route départementale 976 reliant Bourges à Nevers.

Créé en 1999, le musée de tradition est dédié à la présence de l’aviation sur le camp d’Avord.

©BA702