Informations pratiques

Avord

Programme Cet été à Avord

Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

À Avord, vivez un après-midi entre patrimoine, histoire locale et aéronautique, avec visites et conférence au cœur de la commune.

Les dimanches 26 juillet et 23 août 2026, découvrez Avord à travers un parcours consacré à son patrimoine et à son histoire. De 14h30 à 15h30, visitez l’église Saint-Hugues, emblématique du patrimoine local. De 15h30 à 17h, assistez, dans la salle des fêtes climatisée, à la conférence Le camp d’Avord de 1872 à nos jours . L’après-midi se poursuit de 17h à 19h avec une visite guidée du Pôle aéronautique d’Avord et de sa collection. Une rencontre ouverte aux habitants, visiteurs et passionnés d’histoire. Entrée libre. .

Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 10 16 accueil@ville-avord.fr

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English :

%C0 In Avord, enjoy an afternoon exploring local heritage, history, and aeronautics, with tours and a lecture in the heart of the town.

L’événement Programme Cet été à Avord Avord a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES