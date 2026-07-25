Informations pratiques

Avord

Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord

Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

À Avord, partez à la chasse aux bonnes affaires et aux trésors oubliés !

Les sapeurs-pompiers d’Avord-Farges vous invitent à leur grande brocante. Chineurs, collectionneurs et curieux pourront flâner parmi les stands dans une ambiance chaleureuse et conviviale, à la recherche de l’objet rare ou du coup de cœur. .

Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 10 03 37

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English :

%C0 First, go %E0 hunting for bargains and forgotten treasures!

L’événement Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord Avord a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES