Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord Avord
dimanche 2 août 2026 · Avord
Informations pratiques
Avord
Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord
Avord Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
À Avord, partez à la chasse aux bonnes affaires et aux trésors oubliés !
Les sapeurs-pompiers d’Avord-Farges vous invitent à leur grande brocante. Chineurs, collectionneurs et curieux pourront flâner parmi les stands dans une ambiance chaleureuse et conviviale, à la recherche de l’objet rare ou du coup de cœur. .
Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 10 03 37
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English :
%C0 First, go %E0 hunting for bargains and forgotten treasures!
L’événement Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord Avord a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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