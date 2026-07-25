UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avord

Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord Avord

dimanche 2 août 2026 · Avord

Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord Avord

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
18520 Avord
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Avord

Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord

Avord Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

À Avord, partez à la chasse aux bonnes affaires et aux trésors oubliés !
Les sapeurs-pompiers d’Avord-Farges vous invitent à leur grande brocante. Chineurs, collectionneurs et curieux pourront flâner parmi les stands dans une ambiance chaleureuse et conviviale, à la recherche de l’objet rare ou du coup de cœur.   .

Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 10 03 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 First, go %E0 hunting for bargains and forgotten treasures!

L’événement Brocante des sapeurs-pompiers d’Avord Avord a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES

À voir aussi à Avord (Cher)