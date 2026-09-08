Visite guidée du musée de tradition de la base aérienne d’Avord, Base aérienne 702 – Armée de l’Air, Avord

Informations pratiques

Visite guidée du musée de tradition de la base aérienne d’Avord 19 et 20 septembre Base aérienne 702 – Armée de l’Air Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre de la participation de la base aérienne à l’organisation des JEP, les 19 et 20 septembre 2026, le musée de tradition sera accessible au public selon les conditions suivantes : La visite sera commentée par les bénévoles de l’association les COPAINS D’AVORD chargée par convention de l’animation de l’espace musée. Cette association œuvre pour le devoir de mémoire par la recherche du passé et le maintien des traditions. L’accueil a lieu sur le parking extérieur situé face à l’entrée principale de la base aérienne. Les visiteurs, obligatoirement munis d’une pièce d’identité, seront pris en charge en bus et transportés au musée situé à l’intérieur de la base aérienne. Les règles de sécurité des installations, des biens et des personnes de la BA VN 702 seront également mises en œuvre afin de garantir le bon déroulement des visites.

Base aérienne 702 – Armée de l’Air 2 Avenue de Bourges, 18520 Avord Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 41 73 http://www.info-militaire.fr/ba-702 https://www.facebook.com/baseaerienne702avord/ La base aérienne 702 Avord « Capitaine Georges Madon » de l’armée de l’air française est la seconde plus grande base aérienne de France après la base aérienne 125 Istres-Le Tubé. Aujourd’hui forte d’un effectif d’environ 2 400 officiers, sous-officiers, militaires du rang, et personnel civil, la base aérienne 702 (BA 702) est la première « entreprise » du Cher.

Outil de combat réactif et permanent, elle constitue le cœur de la base de défense de Bourges-Avord dont le commandant de base assure le commandement. A ce jour, la base aérienne d’Avord dispose de 4 pôles de compétences : la vocation d’école aérienne, la surveillance aérienne, la défense sol-air, la dissuasion nucléaire.

Créé en 2006, ce musée retrace l’histoire de la base aérienne de 1912 à nos jours, du Blériot à Awacs. Elle se situe en bordure nord de la route départementale 976 reliant Bourges à Nevers.

La visite sera commentée par les bénévoles de l’association les COPAINS D’AVORD chargée par convention de l’animation de l’espace musée.