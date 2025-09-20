Visite guidée du musée Émile Chénon, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant

Informations pratiques

Visite guidée du musée Émile Chénon 19 et 20 septembre Musée Émile Chénon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’équipe du MEC vous propose des visites guidées qui partiront toutes les 1h.

Musée Émile Chénon Rue de la Victoire, 18370 Châteaumeillant, France Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire 0248614924 https://musee-emile-chenon.fr https://www.facebook.com/museeemile.chenon La partie la plus ancienne remonte au XVe siècle. Au XVIe siècle, la distribution des ouvertures en fut modifiée et une tourelle d’escalier en pierre fut ajoutée. Une aile du manoir fut allongée.

Au XIXe siècle, des cloisonnements ont été repris, de même que lambris et menuiseries qui peuvent dater de l’époque romantique et sont inspirés d’un décor Louis XVI. Des travaux ont permis de mettre au jour un décor d’enduit à la chaux recouvert de peintures décoratives, rare décor tapisserie de source civile. Ces fragments sont constitués de rinceaux linéaires avec entrelacs de feuilles, le tout constituant un camaïeu brun bleuté sur fond clair. Les ébrasements de fenêtres sont ornés d’enroulements en crosses sur fond jaune.

La partie de peinture située entre la cheminée et la façade nord comporte des inscriptions gothiques de la fin du XVe siècle. Une autre salle conserve un plafond à solives peintes, sans doute du XVIIe siècle. Châteaumeillant est à 1h de Bourges et Châteauroux, 1h45 de Clermont-Ferrand et à 3h de Paris Parking : Il est possible de garer sa voiture sur la place du Docteur Guyot, à 100 m du musée. Emplacement gratuit Transport en commun : – En Centre-Val de Loire : les cars Rémi desservent Châteaumeillant depuis Bourges et Saint-amand-montrond : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ Ligne F, Culan-La Châtre-Châteauroux, – Depuis Monluçon, la navette B12 dessert Châteaumeillant Train : Les gares les plus proches de Châteaumeillant : – Saint-Amand-Montron – Montluçon – Châteauroux

L’équipe du MEC vous propose des visites guidées qui partiront toutes les 1h.

©muséeemilechénon