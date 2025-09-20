Journées Européennes du patrimoine à Châteaumeillant Châteaumeillant
Journées Européennes du patrimoine à Châteaumeillant Châteaumeillant samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du patrimoine à Châteaumeillant
Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du patrimoine au Musée Emile Chenon
Venez profiter gratuitement de votre musée préféré. Nous vous proposons des visites guidées toutes les heures. Ouverture exceptionnelle de votre musée jusqu’à 18h! | sans réservation
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Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr
English :
European Heritage Days at the Emile Chenon Museum
L’événement Journées Européennes du patrimoine à Châteaumeillant Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par OT CHATEAUMEILLANT
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