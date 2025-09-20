Journées Européennes du patrimoine à Châteaumeillant

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du patrimoine au Musée Emile Chenon

Venez profiter gratuitement de votre musée préféré. Nous vous proposons des visites guidées toutes les heures. Ouverture exceptionnelle de votre musée jusqu’à 18h! | sans réservation

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Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr

English :

European Heritage Days at the Emile Chenon Museum

L’événement Journées Européennes du patrimoine à Châteaumeillant Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par OT CHATEAUMEILLANT