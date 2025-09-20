Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry Châteaumeillant
Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry Châteaumeillant mardi 1 septembre 2026.
Châteaumeillant
Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-01 09:30:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry
Amantine Aurore Lucile Dupin, est née à Paris, y est devenue baronne Dudevant par mariage, puis George Sand. Elle y a vécu par épisodes ; on dit qu’elle a eu 26 adresses différentes dont certaines existent encore. Ses adresses sont moins nombreuses en Berry où elle a été élevée et où elle a longtemps vécu. Toutes font pourtant partie intégrante de son histoire et de son œuvre.
Cette exposition vous propose une promenade dans le Paris et le Berry d’hier et d’aujourd’hui à la découverte des multiples adresses parisiennes et berrichonnes, connues et moins connues de l’écrivain, depuis sa naissance jusqu’à sa dernière demeure en Berry. Photographies, cartes postales anciennes, plans, documents, animent ce parcours. L’exposition met également en lumière les textes de George Sand. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition: In the footsteps of George Sand in Paris and Berry
L’événement Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Châteaumeillant (Cher)
- Rendez-vous aux jardins Châteaumeillant 5 juin 2026
- Le MEC se met au vert, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant 6 juin 2026
- Vendredis culturels, concenrt Tzingara Châteaumeillant 12 juin 2026
- Journées Européennes de l’Archéologie Châteaumeillant 13 juin 2026
- Ateliers d’écritures à la bibliothèque de Châteaumeillant Châteaumeillant 13 juin 2026