Châteaumeillant

Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry

Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-01 09:30:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry

Amantine Aurore Lucile Dupin, est née à Paris, y est devenue baronne Dudevant par mariage, puis George Sand. Elle y a vécu par épisodes ; on dit qu’elle a eu 26 adresses différentes dont certaines existent encore. Ses adresses sont moins nombreuses en Berry où elle a été élevée et où elle a longtemps vécu. Toutes font pourtant partie intégrante de son histoire et de son œuvre.

Cette exposition vous propose une promenade dans le Paris et le Berry d’hier et d’aujourd’hui à la découverte des multiples adresses parisiennes et berrichonnes, connues et moins connues de l’écrivain, depuis sa naissance jusqu’à sa dernière demeure en Berry. Photographies, cartes postales anciennes, plans, documents, animent ce parcours. L’exposition met également en lumière les textes de George Sand. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition: In the footsteps of George Sand in Paris and Berry

L’événement Exposition Sur les pas de George Sand à Paris et en Berry Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CHATEAUMEILLANT