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Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant Châteaumeillant

Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant Châteaumeillant samedi 1 août 2026.

Adresse : 10 Rue de la Victoire

Ville : 18370 Châteaumeillant

Département : Cher

Début : samedi 1 août 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Ateliers pour enfants au musée
Durant tout le mois d’août, le MEC propose des ateliers créatifs tous les jeudis à 14h30.
Une nouvelle enquête est aussi proposée les mercredis à 10h30 ou à 14h30 | sur inscription | niveau intermédiaire | groupe max de 6 | gratuit pour l’achat de son entrée
Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram)   .

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24  musee@chateaumeillant.fr

English :

Children’s workshops at the museum

L’événement Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par BERRY

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