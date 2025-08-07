Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant Châteaumeillant
Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant Châteaumeillant samedi 1 août 2026.
Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant
10 Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Ateliers pour enfants au musée
Durant tout le mois d’août, le MEC propose des ateliers créatifs tous les jeudis à 14h30.
Une nouvelle enquête est aussi proposée les mercredis à 10h30 ou à 14h30 | sur inscription | niveau intermédiaire | groupe max de 6 | gratuit pour l’achat de son entrée
Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram) .
10 Rue de la Victoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr
English :
Children’s workshops at the museum
L’événement Ateliers d’été d’août au MEC de Châteaumeillant Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-11-27 par BERRY
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