Bourse aux vêtements à Châteaumeillant Châteaumeillant
vendredi 21 août 2026 · Châteaumeillant
Informations pratiques
Châteaumeillant
Bourse aux vêtements à Châteaumeillant
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 08:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Bourse aux vêtements et puériculture à Châteaumeillant !
L’association Un Nouvel Air vous donne rendez-vous le vendredi 21 août 2026, de 8h à 18h, à la salle Maurice Delaire de Châteaumeillant, pour une grande bourse aux vêtements et articles de puériculture. Venez dénicher de bonnes affaires pour petits et grands vêtements, accessoires, articles de bébé et bien plus encore !
Les exposants pourront installer leur stand au tarif de 3 € la table. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 21 04 97
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English :
Clothing and Baby Gear Swap in Châteaumeillant!
L’événement Bourse aux vêtements à Châteaumeillant Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CHATEAUMEILLANT
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