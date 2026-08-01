Informations pratiques

Châteaumeillant

Bourse aux vêtements à Châteaumeillant

Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 08:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Bourse aux vêtements et puériculture à Châteaumeillant !

L’association Un Nouvel Air vous donne rendez-vous le vendredi 21 août 2026, de 8h à 18h, à la salle Maurice Delaire de Châteaumeillant, pour une grande bourse aux vêtements et articles de puériculture. Venez dénicher de bonnes affaires pour petits et grands vêtements, accessoires, articles de bébé et bien plus encore !

Les exposants pourront installer leur stand au tarif de 3 € la table. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 21 04 97

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English :

Clothing and Baby Gear Swap in Châteaumeillant!

L’événement Bourse aux vêtements à Châteaumeillant Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CHATEAUMEILLANT