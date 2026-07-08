Informations pratiques

Châteaumeillant

Enquête au MEC de Châteaumeillant en août

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Enquête au Musée à vous de sauver l’Humanité ! les mercredis d’août

Une mystérieuse malédiction millénaire menace le monde… Saurez-vous résoudre les énigmes et percer les secrets du musée avant qu’il ne soit trop tard ?

En famille, entre amis ou avec d’autres participants, venez vivre une aventure immersive mêlant observation, réflexion et découverte.

Tous les mercredis, du 8 juillet au 26 août. Deux sessions 10h30 ou 14h30. Musée Émile Chénon Châteaumeillant. Sur réservation (groupes de 6 personnes maximum)

Une activité ludique et accessible aux débutants comme aux enquêteurs en herbe. Prêts à relever le défi? 3 .

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr

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English :

Museum Mystery: It’s Up to You to Save Humanity! Every Wednesday in August

L’événement Enquête au MEC de Châteaumeillant en août Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CHATEAUMEILLANT