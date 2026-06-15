Visite de ville Châteaumeillant juillet Châteaumeillant
Visite de ville Châteaumeillant juillet Châteaumeillant vendredi 14 août 2026.
Châteaumeillant
Visite de ville Châteaumeillant juillet
Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
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Découvrez les principaux monuments de Châteaumeillant ainsi que le musée archéologique lors d’une visite guidée passionnante. Plongez dans l’histoire gallo-romaine de la ville et explorez ses trésors patrimoniaux avec un guide expérimenté. Départ à 17h place du Dr Guyot. .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 49 36 20
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L’événement Visite de ville Châteaumeillant juillet Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CHATEAUMEILLANT
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